Tecos reúne al ''Loco'' Abreu, Donizete y otros históricos del club

Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) siguen de manteles largos por los festejos de su 50 aniversario, y es por eso que este viernes la rectoría de esta casa de estudios albergó una plática entre jugadores históricos del equipo.

En este sentido Sebastián ''Loco'' Abreu, Marcelo Gonçalves, Osmar Donizete, Juan Carlos Leaño y otros futbolistas como Rafael Medina se dieron cita para recordar algunos de sus pasajes por la institución emplumada.

''Todos tenemos algo que los Tecos nos generó, en mi caso fue mi primer club en México y mi hijo nació en el Hospital Ángel Leaño, por eso te queda esa conexión humana. No tuvimos la oportunidad de ser campeones, pero sí disfruté de un club con una ideología de vida que te deja la enseñanza de luchar por lo que uno quiere''.

''Muchas veces minimizaban este club y la Liga Mexicana, pero San Lorenzo me vino a buscar por lo que hice acá. Me siento orgulloso de ser el segundo campeón de goleo en la historia del club, y agradezco que me tuvieran presente en sus festejos'', comentó el uruguayo Sebastián Abreu.

Asimismo, Marcelo Gonçalves reconoció que su paso por los Tecos lo marcó de por vida, pues los valores que aprendió en la UAG, lo impulsaron para conseguir su primera convocatoria con la selección brasileña, misma con la que llegó a ser mundialista en Francia 1998.

Leyenda de Tecos, ansiosas por saltar a la cancha

Como parte de los festejos por el 50 aniversario, los ex jugadores de Tecos sostendrán un juego contra algunos actores reconocidos de la televisión mexicana, y a pesar de que será un compromiso amistoso, futbolistas como Abreu reconocieron que disputarán a tope este partido.

''Por más que sea algo festivo, si le tenemos que partir la madre a alguien se la vamos a partir. En el juego por el 50 aniversario de Tecos tiene que ganar Tecos'', aseguró.

Además de Abreu, Gonçalves y Donizete, futbolistas como Adolfo ''Bofo'' Bautista, Rodrigo ''Pony'' Ruiz, Duilio Davino, Ramón Morales y Daniel Ludueña también formarán parte del equipo que disputará este juego conmemorativo por los 50 años de Tecos.

Será este sábado (17 de julio) a las 19:00 horas cuando se lleve a cabo este partido amistoso entre ex jugadores de Tecos contra actores, esto en la cancha del Estadio Tres de Marzo.

