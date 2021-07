Los Tecos quieren resurgir en la Liga Premier

Hace 50 años, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara decidió formar un equipo de futbol... Y le llamaron Tecos.

Cincuenta años después, aquel club que logró ser campeón y marcar una época en México, quiere resurgir desde la Liga Premier.

El emblema de los Tecos es Juan Carlos Leaño, hijo del fundador del equipo, don José Antonio, quien recuerda la historia de los tecolotes: "Eran estudiantes que se reunían en el campo de tierra donde hoy está el Tres de Marzo. Se ascendió a Primera en cuatro años".

Durante muchos años, Tecos fue el segundo equipo de Guadalajara, "cuando Atlas no jugaba en la ciudad, la gente se iba a ver a Tecos, igual con los de Chivas. Además trajimos muchos jugadores que de aquí se fueron a Europa, o a equipos grandes como América o Cruz Azul".

Juan Carlos Leaño se enamoró de Tecos en aquella final de la 93-94, "cuando le ganamos a Santos. Ahí decidí que quería jugar", y jugó, aunque costó trabajo quitarse la etiqueta de "hijo del dueño", "mucho tiempo me cambié con los utileros, para no incomodar a los compañeros; los técnicos no me querían al inicio para mostrar su poder, pero a base de trabajo los convencí".

Hoy Tecos está en Liga Premier, "descendimos, lo vendimos, nos equivocamos en muchas cosas; mi padre y yo hemos comenzado a armar una franquicia, desde Tercera, como hace 50 años, queremos repetir la hazaña".

Celebración

El 16 y 17 de julio Tecos festejará su aniversario, con un partido de leyendas y presentará nueva camiseta.