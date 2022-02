Super Bowl LVI: Bajo los reflectores del juego grande

El Super Bowl LVI enfrentará a dos quarterbacks cuya experiencia en la Liga está en extremos distintos, pero sobre los cuales pesan grandes expectativas desde que llegaron a sus respectivos equipos.

Los Bengals de Cincinnati encontraron un éxito inesperado en esta campaña, por tres motivos principales: Joe Burrow, Joe Burrow y Joe Burrow.

En realidad, la afirmación no es totalmente justa para los demás. Evan McPherson aportó patadas clave, Ja'Marr Chase realizó jugadas espectaculares para lograr el premio de The Associated Press al Novato Ofensivo del Año y la defensiva obligó a que los rivales perdieran balones en momentos cruciales, sobre todo en los playoffs.

Pero Burrow, el quarterback de segundo año, ha cumplido con las expectativas más ambiciosas de Cincinnati en su regreso tras sufrir una lesión grave de rodilla.

Acumuló cuatro mil 611 yardas por aire y 34 pases de anotación en la temporada regular. El jueves, se le otorgó el premio al Regreso del Año.

Más que su capacidad de realizar jugadas, Burrow ha ejercido un liderazgo que permea en todo el plantel.

Y si los Bengals obtienen más aportes del mariscal de campo hoy, en el Super Bowl, se llevarán a casa el primer campeonato de su historia, en una campaña inusitada.

“(Es) el líder en las reuniones del equipo, es como un matón con cara de piedra que dice: ‘Vamos a anotar aquí, vamos a conseguir después la conversión de dos puntos y eso es todo’”, comentó el veterano tight end C.J. Uzomah, en referencia al quarterback. “Uno se queda pensando: ‘Bien, me encantó oír eso. Ahora voy a hacer lo que se necesita’”.

Las cifras

4 mil 611 yardas por pase acumuladas por Burrow en la temporada

13 pases de anotación de Burrow en la campaña regular

14 veces en las que a Burrow le interceptaron un pase en el año

70.4 por ciento de pases completados por Burrow en 2021

Al principio pensábamos por qué no nosotros. Éramos como los ‘underdogs’ (desfavorecidos), pero ese término no puede durar para siempre, estamos en el Super Bowl, somos un buen equipo que merece estar aquí. Joe Burrow, QB de los Bengals

Stafford aterrizó esta temporada en Los Ángeles después de jugar toda su carrera para Detroit. AFP/C. Petersen

Por el otro y subestimados en la NFL pese a su gran talento, Matthew Stafford se estrenará en un Super Bowl tras construir su química a toda velocidad en los Rams.

De 34 años, nueve más que Burrow, Stafford aterrizó esta temporada en Los Ángeles después de jugar toda su carrera para Detroit.

En los Lions, que invirtieron por él la primera elección del Draft de 2009, el mariscal de campo fue reconocido especialmente por sus actuaciones individuales, como el récord logrado de pases de touchdown de un novato en un partido, con cinco.

Como equipo, Stafford sólo pudo comandar a los Lions a los Playoffs en tres ocasiones.Por eso, cuando Detroit lo intercambió con los Rams por Jared Goff lo hizo con la convicción de que no podía dirigir a una franquicia al título.

En menos de un año Stafford demostró lo contrario con el uniforme de los Rams. En la previa, el quarterback admitió que la presión es grande, pero se mostró “muy agradecido” por esta oportunidad “extremadamente rara”.

Las cifras

4 mil 886 yardas por pase completadas por Matt Stafford este año

41 envíos de anotación los que el QB de los Rams completó

17 intercepciones sufridas por Stafford en la temporada regular

67.2 por ciento de sus pases completó Stafford en la campaña

Es mejor disfrutar todo esto, la presión pasa a otro término. Esto te debe motivar más que presionarte. Así lo vemos nosotros. Es un partido especial, el juego por todo lo que representa te motiva, ya queremos que llegue ese día. Matthew Stafford, QB de los Rams

