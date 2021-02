Aunque toda la semana previa al Super Bowl 2021 entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs se ha estado hablando del duelo entre Tom Brady y Patrick Mahomes, la realidad es que hay otro enfrentamiento que debería de llamar más la atención: el de los entrenadores en jefe Bruce Arians y Andy Reid.

Bruce Arians

El entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians tiene poco menos de 30 años de experiencia en la NFL. Durante 20 años fue entrenador asistente hasta el 2013, cuando tuvo la oportunidad de entrenar a los Arizona Cardinals.

Durante su carrera como entrenador, Arians solo ha tenido records negativos en dos ocasiones durante siete años.

Para nadie ha sido sorpresa la manera en la que Brady y Arians se han complementado. El entrenador en jefe de los de Tampa es conocido dentro de la NFL por su sistema agresivo de juego y su frase "no risk it, no biscuit" (el que no arriesga, no gana).

Este sistema de juego de Arians llevo a Tom Brady a tener un total de 43 pases completos de más de 20 yardas por aire, pero también tuvo nueve intercepciones, por lo que quizá deberán ajustar la estrategia al enfrentar a los Chiefs.

Bruce Arians buscará redondear una temporada magnífica y conseguir su primer título del Super Bowl.

Andy Reid

Con 22 años de experiencia en la NFL, las estadísticas ubican a Andy Reid entre los mejores seis entrenadores en jefe que han estado por más de 20 años en la liga.

Con 17 victorias en postemporada está empatado entre los cuatro mejores de la historia de la NFL y con un total de 238 victorias (combinando liga y postemporada) lo ubica en la quinta posición de los mayores ganadores de todos los tiempos.

Reid buscará, junto con su quarterback estrella, Patrick Mahomes, obtener su segunda victoria en un Super Bowl y además, haciéndolo de manera consecutiva. De conseguirlo, sería el séptimo entrenador que puede presumir esa hazaña y entraría al grupo integrado por Don Shula, Vince Lombardi, Jimmy Johnson, Chuck Noll, Mike Shanahan y Bill Belichick.

Para conseguir su objetivo en el Super Bowl 2021, Andy Reid deberá confiar en su ofensiva y en sus jugadores más explosivos, como Travis Kelce y Tyreek Hill.

Andy Reid ha estado tres veces en el Super Bowl ganando el del año pasado, celebrado en Miami.

Este duelo entre ofensivas será el próximo domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James en Tampa.

