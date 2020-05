Sueldos sagrados en Chivas Femenil

La directiva del Guadalajara desde que comenzó el problema del COVID-19, tomó todo tipo de medidas, de entrada en salud aplicando protocolos adecuados en entrenamientos y luego, al suspenderse el torneo Clausura 2020, recortando sueldos al equipo varonil, pero no al conjunto femenil.

Aunque se llegara a cancelar el Clausura 2020 Femenil, la dirigencia no tiene previsto hacer modificación alguna y la arquera Blanca Félix, está agradecida con su dirigencia por este apoyo.

"Con nosotras no. Desde el principio de esto nos dijeron que no teníamos nada de que preocuparnos respecto a nuestro sueldo, que no lo iban a tocar para nada".

Félix señaló que no desean que se cancele el torneo Clausura y que están en condiciones de jugar si así se toma la determinación por los especialiastas y los directivos de la Liga MX femenil, pero que antes que nada está la salud.

"Acatamos órdenes, si nos dicen que vamos a regresar y vamos a jugar dobles jornadas, sí va a estar pesado, sí va a ser un poco duro, pero nosotras nos estamos preparando desde el día uno bastante bien y así va a ser. Estamos preparadas para cualquier decisión".

Blanca ha trabajado muy bien en esta cuarentena, pero aceptó que le ha costado trabajo porque no tiene un espacio grande o pequeño con césped, así que ha batallado un poco pero se siente bien físicamente.

En caso de darse el regreso del Clausura 2020, la arquera puntualizó que deben hacer una pretemporada para poder presentarse en un nivel óptimo.

AJ