Stade Rennes hace oferta al Ajax por Edson Álvarez

El Stade Rennes francés ha ofrecido 20 millones de euros al Ajax para fichar al futbolista Edson Álvarez, que ya se ha reincorporado a filas del equipo neerlandés tras llegar a la final de la Copa Oro con la selección de México.

La oferta supone un aumento de dos millones respecto a los 18 que había propuesto anteriormente el equipo galo, informó "De Telegraaf", el periódico de pago más leído de Países Bajos.

En caso de que el Stade Rennes vendiera al centrocampista en un futuro, el Ajax recibiría un porcentaje por ese traspaso.

El equipo de Amsterdam había dicho que no a la primera propuesta de 18 millones, pues Álvarez es actualmente un jugador fijo en el once inicial del entrenador Erik ten Hag. No obstante, el Ajax siguen escuchando ofertas debido a que ha ingresado este año alrededor de 30 millones de euros en fichajes, lejos de los 50 que tenía previsto la directiva del equipo.

Álvarez llegó al conjunto de Amsterdam en julio de 2019 proveniente del Club América por 15 millones de euros. Al principio no disfrutó de muchos minutos, pero desde enero de este año ha sido titular en casi todos los partidos del Ajax y este verano jugó de inicio todos los encuentros de la Copa Oro con la selección de México.

JL