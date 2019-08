Sin tiempo para lamentarse 

Empatar el pasado martes de último suspiro frente a los Tigres, aun y cuando los Zorros tenían el triunfo prácticamente en la bolsa, dejó en el plantel rojinegro un sabor amargo, así lo indicó el delantero uruguayo del Atlas, Facundo Barceló, pero no hay tiempo de lamentaciones, hay un partido qué preparar y es frente a las Águilas del América mañana en el Estadio Jalisco.

“Nos quedamos con un sabor amargo porque se nos escapa al final. Habíamos hecho un gran partido y muestra de actitud, una lástima, pero también se revirtió la imagen de los últimos dos partidos que por ahí estábamos fallando porque jugamos ante un gran rival. Hubo amor propio y dimos todo de nosotros porque no sólo fallaba el juego, sino un poco la actitud”.

Frente a los felinos, Barceló marcó su primer gol del torneo, algo que lo llenó de felicidad y en la celebración quedó demostrado, esto por la euforia con la que buscó festejar la anotación con la Fiel .

“Es un gol muy importante porque ya hacía bastante tiempo que no podía convertir y que se me estaba negando, así que hacerle un gol a Tigres, que es un gran rival, es muy importante, además fue ayudar al equipo. Espero seguir por este camino”.

En el presente Apertura 2019, el uruguayo no ha podido afianzarse como titular, tiene enfrente a Javier Correa, quien llegó como refuerzo para este certamen, además el uruguayo ha sido enviado a la tribuna en algunas ocasiones, esto por el tema de la cantidad de extranjeros que se permiten entre titulares y suplentes en un partido, que es nueve. Ahora lo que le corresponde es seguir luchando, anotando y entregando buenas actuaciones para poder seguir siendo tomado en cuenta.

“Sabía que por el tema de extranjeros en algún momento me iba a tocar, ir a la tribuna , pero no podía bajar los brazos, tenía que estar preparado y por suerte pude responder a la confianza que me dieron. Estoy muy contento. Estas oportunidades no las puedo desaprovechar, es un desafío tras otro y ahora ya tenemos un rival durísimo”.

La Vieja Guardia celebrará sus 54 años

En el marco del 103 Aniversario de la fundación del Atlas y ante una reingeniería, en donde el término ahora será Nueva Vieja Guardia, este movimiento está por celebrar su 54 Aniversario, encabezado por el comisionado Manuel Fuentes y dejando atrás a la familia Estrada, que durante 53 años fueron los encargados de llevar la cabeza de esta celebración.

Es por eso que ayer se dieron a conocer los pormenores del festejo, resaltando el más importante: ya no será en el Atlas Country Club, sino que se llevará a cabo este sábado 31 de agosto en el Club Atlas Chapalita.

Además se llevará a cabo un cuadrangular con 80 ex rojinegros de distintas épocas y generaciones. El evento comenzará en punto de las 11:00 horas.