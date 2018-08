Sin temor al desafío

El presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez, presentó el mediodía de ayer a Nicolás Pareja como refuerzo de los rojinegros para lo que resta del Apertura 2018 y por los próximos tres torneos. El central sudamericano fue sincero y señaló que lo más cómodo para él hubiera sido quedarse en el Sevilla de España, toda vez que ahí era casi un ídolo, pero prefirió llegar a los Zorros y tomar el desafío de ayudar al equipo a salir se los últimos lugares.

“Son varios motivos (de venir), lo más cómodo para mí y para mi familia hubiera sido quedarme en Europa, pero no creo en la comodidad, tenía otras opciones, tanto en Europa como en Sudamérica o Argentina y creo que la llamada de Rafa lo cambió todo, hemos tenido un par de charlas, y es un lindo desafío llegar a un lindo país”, dijo el argentino.

Pareja sabe que llega como un referente al equipo de Gerardo Espinoza, sobre todo para ayudar a Leiton Jiménez y Omar González a hacer sólida la zaga del Atlas y apoyar a los jóvenes de cantera.

“La responsabilidad es altísima. En toda la carrera me he exigido muchísimo y creo que el sentido de la responsabilidad, no sólo con el club o con Rafa, en mi carrera ha sido altísima”.

Atlas

23. Édgar Hernández

26. Cristian Calderón

5. Gaddi Aguirre

30. Edson García

16. Heriberto Olvera

8. Andrés Andrade

10. Clifford Aboagye

20. Jairo Torres

15. Brayan Garnica

18. Alejandro Díaz

19. Octavio Rivero



DT: Gerardo Espinoza

Cruz Azul

12. Guillermo Allison

27. José Madueña

4. Julio Domínguez

5. Igor Lichnovsky

19. Antonio Sánchez

8. Javier Salas

10. Walter Montoya

14. Josué Domínguez

22. Rafael Baca

25. Roberto Alvarado

9. Milton Caraglio



DT: Pedro Caixinha

21:00 horas

Estadio Jalisco

Todavía no está listo

El defensor utilizará el número 2 en los dorsales y al parecer estará listo para jugar hasta que pase la Fecha FIFA de septiembre, por lo que para los partidos de esta noche ante Cruz Azul en la Copa MX, y el del sábado frente a Tigres en Monterrey, no estará disponible.

“No es tanto el cómo llego yo, sino adaptarme a todo, que es diferente a lo que estoy acostumbrado. Yo ya hice pretemporada, jugué algunos partidos antes de venir y creo que lo más difícil será adaptarse a la altura, a los campos, a los entrenamientos, es el cambio drástico que tengo que hacer, pero las ganas y el compromiso ayudarán a que las cosas vayan bien”, concluyó.



Última llamada en Copa esta noche

No queda de otra. El único resultado que le sirve al Atlas es el triunfo, cualquier empate o derrota significarían la eliminación. Es por eso que para el partido de esta noche en el Estadio Jalisco ante Cruz Azul, por la Copa MX, los Zorros apostarán por un planteamiento agresivo para lograr los tres puntos.



“Estamos trabajando para sacar esto adelante, creo que no hemos hecho las cosas tan mal, Los Zorros tienen apenas un punto en este sector. Los Cementeros, por su parte, marchan invictos y como líderes del grupo con siete unidades.“Estamos trabajando para sacar esto adelante, creo que no hemos hecho las cosas tan mal, lamentablemente los resultados no se están dando, ahora a lo que viene”, dijo el lateral rojinegro Cristian Calderón.

Como suele ocurrir en este torneo, los Zorros del Atlas saltarán a la cancha con un equipo alterno y que normalmente no utilizan en la Liga.