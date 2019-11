Sin sentimientos encontrados

Con los Buccaneers de Tampa Bay mostrando un arranque lento en su primera temporada bajo el mando de Bruce Arians, el ex entrenador de los Cardinals de Arizona no se muestra ansioso por recordar su tiempo con su ex equipo.

Detener una racha de cuatro derrotas consecutivas será la prioridad de Arians cuando los Cardinals visiten a los Bucs y no decir hola e intercambiar anécdotas con viejos conocidos que estarán del lado opuesto del campo.

“Sólo quedan ocho o nueve jugadores de aquel equipo en el que estaba hace dos años, ha sido una transformación completa”, dijo Arians. “Contra ellos, siempre será difícil y diferente. No me gusta antagonizar contra viejos amigos, pero dejamos de ser amigos cuando inicia el partido”.

Incluyendo un triunfo en Playoffs que le permitió a Arizona llegar a la Final de la NFC en 2015, Arians ganó 50 partidos en cinco temporadas con los Cardinals. Se retiró y tomó un puesto como analista de televisión luego de terminar 8-8 en 2017, sólo para ser seducido y regresar a entrenar a un equipo cuando Tampa Bay lo llamó el invierno pasado, buscando arreglar los problemas de Jameis Winston y terminar con la segunda sequía de Postemporada más larga de la NFL.

Los Buccaneers no han llegado a Playoffs desde 2007 y están al borde de extender su racha negativa a 12 campañas consecutivas sin llegar a una Postemporada.

Las entregas de balón han sido un problema, pero también lo ha sido una defensa que ha fracasado en su intento de conservar la ventaja en el último cuarto en tres de sus seis derrotas.

“Somos lo que somos”, dijo Arians con respecto a la marca de su equipo. “Es decepcionante encontrarnos en esta posición (2-6), porque hemos tenido ventajas, hemos remontado, hemos fallado una patada, no nos han marcado algo… todo eso es decepcionante porque deberíamos de estar en la pelea. Aún hay mucho futbol para ponerse en la pelea. Tienes que ganar un partido para empezar con una racha, y necesitamos ganar uno”.

Los Cardinals, liderados por el novato Kyler Murray y en pleno proceso de reconstrucción, no se parecen en nada al equipo que Arians dejó hace dos años, algo que impresiona al propio ex entrenador de Arizona, quien valora lo que hasta ahora ha hecho el novato.