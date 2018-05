Almeyda está inquieto con el plantel de Chivas: De Anda

El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, descartó que el Rebaño vaya a gastar más de ocho millones de dólares por un jugador, y reconoció que el técnico Matías Almeyda está "inquieto" por el plantel del equipo, que enfrentará tres certámenes el próximo semestre.

"Chivas no va a gastar, invertir sí. No va a gastar en futbolistas que son del nivel de los que tienes en fuerzas básicas", dijo De Anda en rueda de prensa.

"Chivas ya no va a ser la gallina de los huevos de oro, al menos mientras esté yo", dijo el directivo

De Anda afirmó que el plantel "no será pretexto" para pelear por el título el próximo torne, aunque reconoció que el técnico argentino no esté del todo convencido con la conformación del plantel.

"Está inquieto Matías, acabo de hablar con él y me dijo 'no estoy del todo convencido con el tema del plantel'. Le dije "qué bueno que me lo digas" y lo único que le voy a pedir es que cuando inicie el torneo, si él acepta el plantel, tenderemos que estar todos comprometidos".

"Espero escuchar a Matías que me diga 'vamos para adelante con el plantel que tenemos'; un plazo o un ultimátum no he existido de parte de Matías; hay una gran apertura entre Matías y yo", afirmó el directivo.

