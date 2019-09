Si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos: Alexis Vega

Consciente del pésimo torneo que han realizado al estar lejos de los objetivos que se trazaron antes de que iniciara el Apertura 2019, con apenas 11 puntos, Alexis Vega reconoce que Chivas vive una crisis en todos los aspectos, de la cual los únicos que pueden sacar adelante todo esto, son los jugadores y si al final la directiva determina que se tienen que ir, lo harán.

“Estamos tratando de rescatas el torneo, tenemos que trabajar paso a paso. Con Tomás Boy, con Alberto Coyote, con José Saturnino Cardozo en su momento, el equipo no ha mostrado su mejor versión y por ahí la gente ya está cansada de tantas palabras. Lo digo sin miedo, si nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos los jugadores. No hemos sabido jugar como nos lo han pedido y somos los únicos que podemos sacar esto adelante”.

En el Clásico nacional, desde el punto de vista de Vega, se combinaron varios puntos para que las cosas no salieran bien, porque se cometieron fallas individuales, lo mismo de cada encuentro y deben mejorar en ese sentido todos, porque de lo contrario no saldrán del hoyo en el que están.

“Fue un partido muy jodido, por ahí la expulsión cambió todo y el rival tuvo sus méritos, supo hacer su buen partido y fueron muy contundentes. Obviamente como lo dijo el técnico llegando, no viene pensando en el torneo que viene, vino a trabajar y sabemos que cambien el técnico, sabemos que nosotros somos los responsables, estamos dentro de la cancha y por ahí lo dijo el ‘Pollo’, así llegue Guardiola mientras nosotros no estemos bien, no llegaremos a nada”.

No es una excusa, pero el atacante aseguró que el futbol desarrollado no refleja en verdad los puntos que merecen para ocupar otra posición en la tabla general y lamentablemente para ellos siguen cayendo en el tema de cociente.

“Todos los jugadores hemos puesto nuestro granito de arena, por ahí hemos tenido mucha mala suerte y no hemos podido ganar, se nos ha salido de la mano. Nada de eso, todos los jugadores que han llegado, que hemos llegado, son de mucha personalidad, sabemos que podemos dar lo mejor de nosotros siempre y hay que seguir insistiendo”.

Sobre la multa que le aplicó el club, debido a que se filtró un video en el cual se le vio tomando bebidas embriagantes, Vega aceptó que debe cumplir con lo que ordene el club y al final, pagará la multa que le impongan.

“Tranquilo, lo que decida el club lo tomaremos de la mejor manera, ya lo había platicado con él, lo platiqué con Amaury Vergara y era el cumpleaños de mi señora, se filtró un video, de los errores se aprende y si hay que pagar multa, hay que pagarla”.

Respecto al estado de ánimo del “Pollo” Briseño, el delantero mencionó que está mentalmente muy mal, con poco ánimo y tratan de ayudarlo, pero eso solamente el tiempo lo arreglará.

"’Pollo’ está muy triste, lo vimos desde el regreso de México a Guadalajara, desde el momento en que llega al entrenamiento, no ha sido el mismo desde que llegó. Tratamos de hablar con él, sabemos que son jugadas que todos estamos expuestos a sufrir, no lo hizo con mala intención y lo lamento por Giovani Dos Santos, porque venía saliendo de una lesión, venía jugando y le deseamos pronta recuperación”.

Chivas enfrentará este martes a Correcaminos en punto de las 21:00 horas, en el marco de la quinta fecha de la Copa MX.

