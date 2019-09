Chivas multa a Alexis Vega y Alan Cervantes

Apegados al reglamento interno de Chivas, el delantero Alexis vega y el volante Alan Cervantes fueron acreedores a una sanción económica por diferentes violaciones de conducta. En el caso del primero, se debe a un tema extra cancha, mientras que al mediocampista se le sancionó por una actitud que va en contra de los intereses del equipo ante el América.

Mariano Varela afirmó que así como la comisión disciplinaria investigará si hubo infracción por parte de Guillermo Ochoa sobre Antonio Briseño, también Chivas al interior hizo investigación precisa sobre el caso de Cervantes, quien fue expulsado en el Clásico Nacional.

“Lo que no puedo permitir es la expulsión de Cervantes, es cierto que estás caliente, fue penal pero no debes insultar al árbitro porque nos dejó con nueve hombres, eso no podemos permitirlo y por supuesto que hay un reglamento interno, habrá sanción además de la que da la Comisión”.

"Lo de Alan Cervantes que fue por insultos y eso me tiene muy molesto porque al quedarte con un hombre menos e insultar al árbitro no es lo correcto. Hay un reglamento interno y esto no puede pasar".

Por su parte, Alexis Vega fue sancionado debido a que en la semana circuló un video en redes sociales donde se le ve festejando el cumpleaños de un familiar. Los tragos estuvieron a la orden del día, detalle que no cayó en gracia en la dirigencia.

“Hablé con él y sí, sanción interna. Se aplicó reglamento, luego se habla de que no aplicamos el reglamento y sí lo hacemos (…) Quiero darle vuelta a la página, él sabe que hay momento, es un buen chico pero hay momentos y sabe que uno puede festejar. Estuvo en la celebración de un familiar, está consciente y sabe que hay reglamento, de hecho el tema del video fue (el detonante)”.

GC