Las polémicas los persiguen desde que la cantante colombiana Shakira anunció su separación del exfutbolista Gerard Piqué en junio del año pasado.

Recientemente la barranquillera estrenó una nueva canción en la que no desaprovechó la oportunidad de mencionar a su ex "una loba como yo no está pa' tipos como tú", de igual forma, nombró a la joven pareja de Piqué, comparándola con un Casio.

Pues este viernes, el también empresario y exesposo de Shakira anunció que la marca de relojes será el nuevo patrocinador de la Kings League.

¿Qué es la Kings League?

El defensa español anunció, entre lágrimas, su retiro del fútbol profesional en noviembre del 2022. Lo que causó gran asombro para los aficionados del Barcelona.

Sin embargo, Piqué no abandonó del todo su profesión pues junto a otros exjugadores o personalidades del mundo del stream fundaron la Kings League.

Este ambicioso proyecto trata de un torneo de futbol en el que participan 12 equipos de 10 jugadores, dura 11 jornadas y cualquier persona lo puede ver a través de Twitch.

Es importante mencionar que los jugadores fueron rigurosamente seleccionados, pues solo quedaron los 120 mejores futbolistas para conformar los 12 planteles.

Las reglas son básicamente las mismas, pero el tiempo de cada partido se reduce a 20 minutos, en total son dos. De la misma manera hay tarjetas rojas y amarillas además de la opción de penales australianos en caso de un empate.

A través de Twitter, Piqué se refirió a la Kings League como un circo y aunque muchos pensaron que algunos emojis eran para la colombiana, fue descartado. La razón por la que hace mención de un circo es una alusión directa a las palabras de Javier Tebas, el presidente de la Liga de España, que se refirió a la Kings League como un circo.

