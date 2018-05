Sergio Pérez califica de "aburrido" el Gran Premio de Mónaco

El piloto mexicano Sergio Pérez calificó de aburrido el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del Mundial de Fórmula 1, donde terminó en el lugar 12.

"Me imagino si yo estaba aburrido, no quiero ver a los fans en casa por lo fue esta carrera. Pero no pasó nada, tuvimos un problema en la parada de pits, que nos arruinó la carrera totalmente", apuntó.

En declaraciones al finalizar la carrera, el tapatío explicó que a pesar de contar con buenos neumáticos, el problema fue que durante el recorrido por el circuito le resultó imposible rebasar a sus adversarios, lo que le impidió atacar.

"Se hizo un buen trabajo con las llantas para crear un poco de dramatismo, pero fue una carrera donde no se podía pasar, fue muy parejo con los coches alrededor mío y no tenía esa diferencia para poder atacar", indicó.

Pérez explicó que antes de entrar a los pits, estaba haciendo un gran trabajo, pero al anticipar la parada les afectó, ya que desarrollaba una buena carrera y podría luchar por alcanzar el podio.

"Venía progresando muy bien, con un primer stint bueno en el que guardamos el compuesto al principio y después, cerca de la parada, empezamos a empujar y teníamos bastante ritmo. Al final, anticipamos la parada y eso nos perjudicó un poco", añadió.

La de Mónaco fue una jornada para olvidar para el originario de Jalisco, México y ya tiene su mente en el Gran Premio de Canadá, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve.