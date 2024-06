Con una sola frase, con una sola reflexión, Marcelo Bielsa exhibió a Jaime Lozano.

El técnico de Uruguay quizá se sintió ofendido porque México no puso a su mejor cuadro en el juego desarrollado en Denver, y así se lo hizo ver.

"Un equipo que está preparándose debería tomar el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que iba a jugar contra Brasil", dijo el apodado 'Loco'.

El argentino fue más a fondo: "creo que México tiene jugadores… No sé pierda de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del campo, demasiados, conservando a los más… Pero yo no soy quien, conservando los destacados me parece que México será un rival distinto al que vimos hoy".

Del resultado, de la goleada, comentó: "Es exagerado. En el primer tiempo merecimos los goles, pero también los deberíamos haber sufrido. El funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó. Cuando se dan estas diferencias de goles, hay que respetar el oponente y se desvirtúa un poco".