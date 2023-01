Una de las fechas que serán recordadas por siempre, debido al fracaso de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, es la del 30 de noviembre de ese año. Aquel día el Tricolor derrotó a Arabia Saudita, pero no le alcanzó y se quedó en la fase de grupos. Un día después, todavía con el calor de la eliminación, el presidente de la FMF, Yon de Luisa pidió un plazo de 60 días para tomar decisiones, entre ellas, un nuevo director técnico del combinado nacional.

Este lunes 30 de enero del 2023 se cumplieron esos 60 días que solicitó el directivo mexicano y es fecha que no hay movimientos, no hay cambios y solo hay rumores, dimes y diretes. Hay candidatos pero no hay nada oficial. Hasta hoy, lo único que se sabe de manera extra oficial, es que Rodrigo Ares de Parga tomará la dirección general de Selecciones Nacionales y será el que mande, por arriba de Jaime Ordiales.

“En los próximos 60 días se hará un trabajo de análisis a profundidad del área deportiva y se harán cambios estructurales, como la cantidad de extranjeros, descenso y ascenso, además de la multipropiedad”, fueron las palabras de Yon de Luisa, el 1 de diciembre de 2022, el día siguiente a la eliminación del Tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

Que si será Miguel “Piojo” Herrera, que si será Guillermo Almada, Marcelo Bielsa, Rafael Márquez o Matías Almeyda, que si Jaime Lozano será auxiliar técnico o técnico interino para la Nations League; que si habrá reducción de extranjeros en la Liga MX y que si vuelve el ascenso y el descenso, solo se podrá saber con certeza ya un día después de lo que pidió Yon de Luisa, el día 61.

Y es que este martes 31 de enero, se ofrecerá una conferencia de prensa en punto de las 11:00 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol ubicadas en Toluca, Estado de México.

Principales cambios

Se nombrará a Rodrigo Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales

Se hará oficial el Comité, conformado por Chivas, América, Santos, Tijuana y Necaxa

Se pondrán sobre la mesa los nombres de los candidatos finales a DT del Tricolor

