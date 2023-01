Lo dijo Gerardo Martino y lo reafirma Oribe Peralta: en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pondera el negocio sobre el éxito deportivo.

De cara a que este martes se dé a conocer el análisis de la FMF respecto al porvenir de la Selección Nacional, el histórico Oribe Peralta no tuvo empacho para señalar uno de los principales problemas del futbol mexicano.

“Fue algo que se ha venido arrastrando (el fracaso en Qatar 2022), porque siempre se ha priorizado el negocio por encima del éxito deportivo. Es el momento para corregir muchas cosas que no se están haciendo bien. Es algo que se tiene que hacer, hoy en México queremos que todo ocurra de la noche a la mañana y las cosas no son así, se van haciendo cimientos para bases sólidas y tener buenos proyectos”, comentó el ex futbolista.

Respecto a los posibles candidatos de la Selección Mexicana, el “Cepillo” evitó comentar cuál sería el perfil ideal para el estratega que tome las riendas del “Tri”, pero en un caso específico Peralta habló sobre Miguel “Piojo” Herrera.

“No sé si Miguel sea el perfil ideal, para mí es un gran entrenador, tuve varias etapas tanto en clubes cómo en selección con él, transmite muy bien sus ideas y hace que el jugador lo plasme en la cancha, por eso esperemos que la gente que debe tomar esa decisión la lleven de la mano con el proyecto que quieren poner sobre la mesa”, finalizó el ex delantero.

El “Piojo” dirigió a México durante el Mundial de Brasil 2014, y ahora figura como uno de los candidatos más fuertes para tomar al “Tri” en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

