Es uno de los mejores entrenadores mexicanos de los últimos años, sin embargo no aparece entre los candidatos principales para tomar la dirección técnica de la Selección Mexicana.

Sus títulos y trayectoria lo avalan, pero muy a pesar de esto Ignacio Ambriz parece estar lejos de tener una oportunidad como seleccionador nacional, situación por la que un sector de la crítica considera que el ahora estratega de Toluca podría ser víctima de racismo por parte de los directivos del futbol nacional.

Al respecto de esta situación habló el profesor José Guadalupe Cruz, ex entrenador de Atlas que considera que Ambriz debería ser candidato natural para dirigir a México.

"(¿Hay un tema de racismo contra Nacho?) Ojalá que no, quiero pensar que no, la verdad. Porque sería bastante lamentable que en un país como México que no somos primer mundo estemos hablando de racismo. Yo puedo entender del primer mundo que a lo mejor está esto de las razas arias y eso puede ser, pero que en México existiera una decisión o una línea en ese sentido sería no solo lamentable, sino muy preocupante".

"Vuelvo a insistir: Nacho quizá no tenga el perfil de otros entrenadores carismáticos, no llama tanto los reflectores, no es escandaloso, no es polémico, no es mediático, pero es un tipo con capacidad probada. Es serio, con perfil bajo y a veces pareciera ser que para un cargo de Selección Nacional eso no es lo más aconsejable, sin embargo para mí no se trata de perfiles o de apellidos o de color de piel, se trata de capacidad y de conocimientos", finalizó el profe Cruz.

Será este martes cuando Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dé un reporte sobre la situación actual de la Selección Nacional, esto a dos meses de que el "Tri" fuera eliminado de Qatar 2022 en fase de grupos.

OF