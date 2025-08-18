La Selección Mexicana de futbol tendrá un nuevo microciclo de preparación a petición de su director técnico, Javier Aguirre, con miras a la Copa del Mundo de 2026. La Dirección Deportiva informó que la concentración se llevará a cabo del lunes 25 al miércoles 27 de agosto de 2025 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En esta ocasión, la convocatoria estará conformada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, con el objetivo de observar de cerca a elementos del ámbito local y fortalecer la base del representativo nacional. Sin embargo, quedarán descartados aquellos futbolistas cuyos equipos logren avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup 2025, debido a los compromisos que sostendrán en dicho torneo internacional.

De igual manera, tampoco participarán integrantes de la Selección Sub-20, la cual mantiene un plan de trabajo independiente bajo la mira del Mundial de la categoría que se celebrará a finales de septiembre en Chile. Con esto, Javier Aguirre busca evitar la sobrecarga de actividades y permitir que los jóvenes se enfoquen en su propia competencia internacional.

La convocatoria oficial del "Vasco" Aguirre será anunciada el próximo viernes 22 de agosto, donde se conocerán los nombres de los futbolistas que tendrán esta breve pero importante concentración. El miniciclo representa una oportunidad para que los jugadores de la Liga MX se muestren y convenzan al cuerpo técnico de que pueden ser considerados en futuros compromisos del Tricolor rumbo a la justa mundialista de 2026.

