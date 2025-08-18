Mundial 2026: ¿La FIFA cubre algún gasto de los voluntarios?

La emoción del futbol mundial regresa con fuerza en 2026, y esta vez lo hace a lo grande: la Copa Mundial de la FIFA 26 se celebrará por primera vez en la historia en tres países simultáneamente: Estados Unidos, México y Canadá. Con 16 ciudades sedes distribuidas a lo largo de Norteamérica, el torneo promete ser el evento deportivo más grande jamás realizado. Y cualquier persona puede ser parte de esta experiencia única.

Asimismo, la FIFA ha lanzado su convocatoria oficial en busca de voluntarios entusiastas, comprometidos y llenos de energía, dispuestos a formar parte del equipo humano que hará posible este acontecimiento global. Los voluntarios tendrán un papel esencial en la operación del torneo, apoyando en diversas áreas como atención a los aficionados, logística, hospitalidad, transporte y mucho más. Su labor será clave para que miles de millones de personas en todo el mundo vivan un torneo inolvidable.

¿La FIFA cubre algún gasto de los voluntarios?

Es importante tener en cuenta que la participación como voluntario no implica beneficios económicos ni cobertura de gastos. La FIFA ha aclarado que los voluntarios serán responsables de financiar su propio transporte hacia la ciudad o país sede donde deseen colaborar, así como su alojamiento y cualquier otro gasto asociado.

Durante los turnos asignados, se les proporcionarán comidas y refrigerios, y recibirán información relevante sobre transporte local para facilitar su movilidad durante el torneo.

Participar como voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 26 será una experiencia inigualable para quienes sueñan con vivir el futbol desde una perspectiva cercana y activa. Más allá del trabajo, representa una oportunidad de conectarse con culturas, hacer amistades internacionales y formar parte de un evento que quedará en la historia.

EE