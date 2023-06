Después de lo ocurrido en la Nations League, en donde México fue humillado, goleado y eliminado por Estados Unidos en la semifinal y que finalmente lograron derrotar a Panamá por el tercer lugar, el portero y capitán de la Selección mexicana, Guillermo Ochoa dijo que en el interior del grupo hay un hambre y sed de revancha por hacer las cosas bien en esta Copa Oro que está por arrancar para el Tricolor.

“Lo importante es buscar, dar el ejemplo de seguir, que la vida del futbolista como en cualquier otra profesión hay bajas y altas y hay que saber levantarse para perseguir los sueños, esa es mi vida y así he basado mi carrera y así veo a mis compañeros, con ganas de revancha, lo que sucedió no me gustó porque quiero dar alegrías y hay que enfocarnos a lo que está en nuestras manos”, afirmó el guardameta.

México debutará en la Copa Oro este domingo por la tarde, cuando se mida a su similar de Honduras en Houston, Texas, una sede en donde suele haber un buen número de mexicanos, sin embargo Guillermo Ochoa les pidió prudencia, educación y respeto, no como sucedió en Las Vegas, en donde se presentó el grito homofóbico.

“A lo largo de los años he vivido de todo y al final lo importante es lo que hagamos en la cancha, el aficionado está en su derecho de exigir y no comparto los insultos, esa no es la manera de pedirle a alguien que haga bien las cosas. Lo que nos corresponde es hablar en la cancha y es donde hay que mejorar”, sentenció Guillermo Ochoa.

Para el encuentro frente a los catrachos, el comité organizador informó que aún hay boletos para ingresar al NRG Stadium de Houston, aunque se espera una entrada de por lo menos 50 mil personas.