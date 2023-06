En su primer encuentro con los medios de comunicación y en conferencia de prensa, el director técnico interino del cuadro Tricolor, Jaime Lozano explicó que su estilo al frente de la Selección para esta Copa Oro será ofensivo, tal y como lo había demostrado en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde obtuvo medalla de bronce.

El “Jimmy” relató cuál es la formación que más le gusta y que más usa en sus equipos, tanto a nivel de selecciones menores, como a nivel de clubes, como lo hizo en Querétaro y en Necaxa y ahora que enfrentará la Copa Oro, comenzando con Honduras este domingo, no será la excepción.

“El 4-3-3 es mi formación, mi estilo, la que he venido trabajando y desarrollando y a mí lo que me importa es generar muchas opciones de gol, tratando de optimizar las cualidades de los jugadores, controlar el partido, sentirme tranquilo con eso y después a lo mejor en mis inicios quería tener el balón, ahora quiero generar muchas opciones y eso lo tenemos que hacer desde ya, también queremos terminar las jugadas, con la calidad que tenemos, tiene que terminar en acción peligrosa o en gol”, dijo el estratega mexicano.

Lo cierto es que, si Lozano quiere ser ofensivo en sus propuestas de juego, tiene el material humano suficiente como para intentarlo, de entrada cuenta con un par de centros delanteros, que difícilmente podrán jugar juntos a menos que las circunstancias así se lo indiquen, sin embargo Santiago Giménez y Henry Martin lucharán por tomar ese puesto en el cuadro mexicano.

“Tenemos dos buenos centros delanteros, a mí me gusta jugar con un solo centro delantero, en Necaxa jugaba con dos, porque necesitaba goles y te tienes que adaptar a lo que tienes, ahora seguramente o prevalente haya partidos en donde tienen que jugar los dos, no los voy a echar al ruedo a darles la oportunidad, los dos delanteros hicieron un gran torneo, Santi hizo mucho goles en Holanda y Henry, me da gusto que un delantero mexicano haya sido campeón de goleo en México, son dos delanteros que se pueden complementar bien, el trabajo lo es todo”, aseguró.

Finalmente, Jaime Lozano fue enfático al señalar que su sueño no termina con la Copa Oro, sino que él anhela dirigir en una Copa del Mundo y en el 2026 podría tener esa oportunidad.

