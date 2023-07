A partir de este momento, Jaime Lozano ha quedado desempleado, tal vez por poco tiempo, tal vez de manera indefinida. El título de la Copa Oro que logró como director técnico interino de la Selección mexicana, lo hace soñar con poder ser el elegido y dirigir en una Copa del Mundo, tal y como lo hizo en unos Juegos Olímpicos en donde logró medalla de bronce.

Ahora, la decisión está en la mesa de los directivos del futbol mexicano, pero el “Jimmy” pide que se confíe en los procesos, que sean largos como en muchas selecciones en el mundo, incluido Panamá, que se valore más allá de un resultado, de un título y se piense en un proyecto a largo plazo.

“Creo que si confiamos un poquito más en el proceso los resultados vamos a ser inmensamente mejores. Te lo digo en serio, yo aún si hubiéramos perdido creo que había que evaluar muchas más cosas que el resultado final, cómo se jugó, si la idea de juego, si enganchamos un poco con la afición o no, si ves un proceso a mediano o corto plazo o medio a largo plazo con estos jugadores y tienen afinidad por el técnico, yo valoraría muchas más cosas; de mi parte siempre que pueda ayudar a la selección nacional estaré dispuesto”, dijo el ahora ex entrenador interino del Tricolor.

Lozano sabe que tiene una buena oportunidad para ser el elegido y si no lo es, apoyará desde su trinchera en una Copa del Mundo que se disputará en casa, como es en el 2026.

“Con estos resultados te abres oportunidades. Ojalá, digo, no me corresponde a mí, claro que me gustaría estar aquí, claro que es un sueño estar y dirigir a mi Selección en un Mundial y más en el Mundial en donde vamos a ser locales, que va a ser nuestro y si soy yo lo agradeceré mucho y trabajaré muy fuerte con todo mi cuerpo técnico y si no soy apoyaré y donde me toque estar”, apuntó.

