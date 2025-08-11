Después de conseguir su segunda derrota en calidad de visitante en Liga MX, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, aseguró que su equipo ha recibido demasiado castigo por errores que ha cometido tanto en Leagues Cup como en el campeonato mexicano.



“Eso pasó en Leagues Cup, en el segundo partido, en una falta sobre el final del juego que terminó en gol. Primera jornada, falta y penal en Campo de León. Hoy falta y penal en campo. Digamos que es demasiado castigo, pero bueno, debemos saber que hay faltas que son evitables”, señaló.



Asimismo, enfatizó que hay aspectos que tendrán que corregir urgentemente, ya que a partir de errores puntuales se han desprendido las anotaciones que inclinan la balanza en el juego.





“Intentamos imponer nuestro juego el primer tiempo; el segundo me gustó más; si bien tuvimos cierto control, hubo aproximaciones y profundidad, pero nos faltó un poquito más de energía con y sin la pelota. Después llega una vez más el penal, que es algo de lo que hablamos, que debemos corregir urgentemente, porque ahí se abre el partido”, agregó.



Al final, lamentó que, aunque su equipo generó una gran cantidad de opciones, no aprovecharon la oportunidad de igualar el marcador desde los 11 pasos.



“Generamos situaciones de gol para empatar el partido, erramos un penal y nada, solo queda seguir trabajando e intentar cambiar esta dinámica, esta racha de que cada falta o penal influya nos cuesta mucho”, concluyó.

