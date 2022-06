Selección Mexicana: Reunión con Chicharito no cambia nada, dice el "Tata" Martino

Mucho se ha especulado sobre la reunión del director técnico de la Selección mexicana de futbol, Gerardo “Tata” Martino y el delantero del LA Galaxy de la MLS, Javier “Chicharito” Hernández, la cual estaría ayudando al atacante a ser considerado para próximas convocatorias previas a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Este viernes en conferencia de prensa, el seleccionador del Tricolor hizo énfasis en que esta charla que sostendrán, no cambiará absolutamente nada y no tendrá nada para ser motivo de especulaciones, además de que no será presencial, sino que lo harán de manera virtual.

“No cambia nada, yo mismo lo expresé, mi deseo es viajar a Los Ángeles con él, la conferencia con él será vía zoom, no será más que una charla entre un futbolista y un entrenador, no hay ninguna especulación con eso”, dijo el técnico argentino.

La última vez que “Chicharito”, el máximo anotador en la historia del Tricolor, fue convocado por Gerardo Martino, fue en la Fecha FIFA de septiembre de 2019. Desde entonces, pese a que la Selección Mexicana ha carecido de delanteros con gol, no ha sido llamado, pese a la presión mediática.

