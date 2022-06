Cuando México consiguió su pase al Mundial de Qatar 2022, el tema parecía una mera anécdota, pero la derrota por 3-0 ante Uruguay, ha vuelto a abrir el debate sobre el desempeño de Gerardo "Tata" Martino al frente de la Selección Mexicana.

Si bien el partido era amistoso, el pobre desempeño de México ha agravado la crisis futbolística que viene denotando el equipo durante la gestión del argentino. Por ello, en conferencia de prensa, al "Tata" se le cuestionó si ha pensado en dar un paso al costado, pero él lo tiene claro.

“Preferiría no contestar algo que no está en consideración porque es una obviedad. Las derrotas las asumimos en forma conjunta, tanto jugadores como cuerpo técnico, no somos un grupo que busque evadir la autocrítica como forma de seguir creciendo, nunca hemos esquivado las responsabilidades”, señaló el nacido en Rosario.

El "Tata" Martino señaló que la campaña mediática que existe alrededor de una posible salida del banquillo Tricolor, no es algo que le interese discutir.

“Evidentemente lo que viene de afuera es , ¿Va a renunciar o no va a renunciar? hay un juego mediático que no debemos intentar manejar ni salir a discutir, lo que importa como siempre aún en el peor momento de la eliminatoria es lo que tenemos claro desde adentro y lo que tenemos que corregir desde adentro”, agregó.

El estratega trató también de darle peso a lo que se ha conseguido, pues más allá de las formas, México tiene su boleto sellado a Qatar 2022 y Martino considera que hay tiempo suficiente para llegar en mejor forma a la justa mundialista.

"No debemos salir del objetivo que hemos logrado y que tanto nos ha costado. Nada nos garantiza que lleguemos de la misma forma en cinco meses a la Copa del Mundo. Vendrán nuevas temporadas, y ellos (jugadores) van a buscar su mejor estado de forma y todo esto tiene que ser un periodo de aprendizaje”, sentenció.

Este domingo 5 de junio, la Selección Mexicana sostendrá un nuevo amistoso, ahora ante su similar de Ecuador en punto de las 18:30 horas.

