El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, atribuyó la derrota por 3-0 ante Uruguay en juego de preparación para la Copa de Mundo Catar 2022 a errores que las potencias no cometen, además de falta de contundencia y generación de juego.

"No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen", apuntó el 'Tata' Martino en la conferencia de prensa posterior al partido jugado en el estadio de la Universidad de Phoenix.

En sus conclusiones, el 'Tata' Martino admitió: "hoy no sólo tuvimos problema de definición, también nos faltó volumen de juego y no soportamos cómo manejan (los uruguayos) la pelota en los espacios".

Respecto al trámite del partido, el seleccionador del 'Tri' sostuvo que su equipo se comportó bien en la primera mitad del juego y se descompuso en la segunda ante el doblete de Edinson Cavani.

"Hubo diferencia sólo en el segundo tiempo, en el primero competimos bien, fue parejo, la diferencia se marca en los dos goles en el inicio del segundo tiempo", apuntó el entrenador argentino.

A pesar de que en las tribunas del estadio la afición mexicana exigió su destitución con el grito '¡Fuera Tata!' por la goleada en contra, Martino se mantuvo firme: "no pierdo de vista que es amistoso, hay un objetivo y es parte de la preparación, si estuviera convencido de que no se puede no estaría aquí".

Aun así admitió que en este momento, "estamos lejos" de lo que pretende alcanzar para la Copa de Mundo Catar-2022 en la que México está en el Grupo C con Arabia Saudita, Argentina y Polonia.

El domingo, México y Gerardo Martino cerrarán su gira de tres partidos de preparación en Estados Unidos ante Ecuador en el estadio Soldier Field, de Chicago.