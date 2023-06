México va por su revancha deportiva ante Estados Unidos. Son ya cinco partidos en los cuales el Tricolor no puede derrotar a su similar del norte, tanto en juegos oficiales, como en amistosos, por lo que el juego de este jueves por la noche tiene tintes de “venganza deportiva”, cuando ambas selecciones se midan en la Semifinal del Final Four de la Concacaf en punto de las 20:00 horas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Han sido cinco partidos llenos de humillación, de vergüenza, de burlas por parte del odiado rival deportivo del área, ya que han estado de por medio títulos oficiales, como en la Copa Oro, la Nations League, así como Eliminatorias Mundialistas, sin dejar de lado un encuentro amistoso en donde el Tri no pudo ganar, ya de la mano de Diego Cocca.

Y si no es ahora, entonces cuándo. Si decimos que México vive una crisis profunda en cuanto a lo futbolístico que desembocó en el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Gerardo Martino y de toda la directiva, en Estados Unidos no cantan tan mal las rancheras, y es que allá en US Soccer viven su propia novela que tiene al futbol de ese país en el ojo del huracán.

Cuando parecía que la selección de las barras y las estrellas encontraba una estabilidad importante con Gregg Berhalter, comenzó la hecatombe, siendo despedido por temas de violencia doméstica; su lugar fue ocupado por Anthony Hudson de manera interina. Pero con lo que no contaron, fue que Hudson renunció por una mejor oferta de trabajo, dejando el puesto para que se nombrara a un interino de un interino, a Brian Joseph Callaghan. Es por eso que si México tiene una novela importante a nivel directivo y deportivo, en Estados Unidos tienen la suya, pero en inglés.

¡Ya estuvo bueno! El Tri debe reivindicarse con su afición, la que tan buenas entradas presenta cada que viajan a la Unión Americana, la que paga los boletos con intenciones llenas de nostalgia para volver a sentir un pedacito de su México. Debe dar un manotazo sobre la mesa y demostrar que son mejores, no solo en los dimes y diretes, sino en lo deportivo, en la cancha, que es lo realmente importante.

Antecedentes

7/julio/2019 México 1-0 Estados Unidos Final Copa Oro

6/sept/2019 México 3-0 Estados Unidos Amistoso

6/junio/2021 México 2-3 Estados Unidos Final Nations League

1/agosto/2021 México 0-1 Estados Unidos Final Copa Oro

12/nov/2021 Estados Unidos 2-0 México Eliminatorias

24/marzo/2022 México 0-0 Estados Unidos Eliminatorias

19/abril/2023 Estados Unidos 1-1 México Amistoso

POSIBLES ALINEACIONES:

Estados Unidos

PORTERO

18. Sean Johnson

DEFENSAS

2. Sergiño Dest

3. Walker Zimmerman

5. Antonee Robinson

12. Miles Robinson

MEDIOCAMPISTAS

8. Weston McKennie

22. Taylor Booth

6. Yunus Musah

DELANTEROS

7. Giovanni Reyna

9. Ricardo Pepi

10. Christian Pulisic

D.T. Brian Joseph Callaghan

México

PORTERO

13. Guillermo Ochoa

DEFENSAS

2. Julián Araujo

15. Israel Reyes

3. César Montes

5. Johan Vásquez

23. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

4. Edson Álvarez

18. Luis Chávez

8. Carlos Rodríguez

DELANTEROS

21. Uriel Antuna

20. Henry Martín

D.T. Diego Cocca