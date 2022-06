Jared Borgetti no es optimista con el presente ni el porvenir de la Selección Mexicana, pues el histórico ex futbolista aseguró que el “Tri” no cuenta con algún jugador en buen nivel que pueda marcar la diferencia en el próximo Mundial.

“Para que una selección o cualquier equipo esté bien requiere de mínimo un par de jugadores que estén en un buen momento, y hoy no tenemos a ninguno, a ni uno solo. Como jugador, cuando entras a la cancha dices ‘no estamos bien, pero sé que en una que tenga Raúl la va a meter’, pero no lo tenemos, es la realidad, y si no tienes a uno o dos jugadores en gran momento, todo se va a ver flaco”.

LEE TAMBIÉN: Ochoa pide calma para la Selección Mexicana

“Ellos tienen que mentalizarse en llegar a su mejor nivel, y si ellos llegan a acercarse a su mejor nivel, podríamos entonces pensar que la Selección puede tener un buen Mundial, porque los Mundiales se juegan diferente, porque nos vamos a enfrentar a equipos con otra idea de juego, que no te van a esperar”, comentó el ex goleador del “Tri”.

Recientemente la Selección Nacional regresó de su gira por los Estados Unidos, misma en donde se midió contra Nigeria, Uruguay y Ecuador, partidos en los que apenas sumó un triunfo y fue goleado por la escuadra charrúa.

Ahora, después de esto, el “Tri” se enfrentará contra Surinam el 11 de junio como parte de la Concacaf Nations League.

JL