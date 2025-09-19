Selección Mexicana: México llega al Sub-20 con la tercera plantilla más cara

El conteo regresivo está en marcha. En apenas una semana dará inicio el Mundial Sub-20, una de las competencias juveniles más importantes del futbol internacional, y la Selección Mexicana se presenta como uno de los equipos a seguir, no solo por la calidad de su plantel, sino también por su valor en el mercado.

De acuerdo con estimaciones especializadas, México llega a la justa como la tercera plantilla más cara del torneo, únicamente superada por dos potencias tradicionales: Brasil y España. La coincidencia del destino hará que ambos combinados sean rivales directos del Tricolor en la fase de grupos, donde el cuadro nacional también se medirá a Marruecos, selección que en los últimos años ha destacado por el crecimiento de sus categorías juveniles.

La exigencia será máxima desde la primera ronda, pero el combinado mexicano confía en la calidad y proyección de su generación. Por lo que, en EL INFORMADOR , realizamos un listado con los futbolistas aztecas para seguir en la competencia.

Gilberto Mora

El futbolista que, el próximo 14 de octubre estará cumpliendo 17 años, se presenta como una de las máximas promesas del futbol mexicano. Desde el Apertura 2024, torneo en el que realizó su debut en Liga MX, ha ido consolidándose como una pieza fundamental en el once titular de los Xolos de Tijuana.

Mora es un volante con capacidad de marcar diferencia en la creación de juego, pero además cuenta con olfato goleador, ya que ha convertido cuatro anotaciones y también registra con un 75% de efectividad en sus centros, lo que le permite ser una constante amenaza a la ofensiva.

Obed Vargas

El mediocampista del Seattle Sounders ha tenido un ascenso más que existo desde que se estrenó como jugador del conjunto norteamericano a la edad de 15 años. Ingresó como suplente en la final en la final de la Concacaf Champions League del 2021, por lo que formó parte del equipo campeón que venció a Pumas.

Pese a que Vargas nació en Alaska, pudo representar a México debido a que su papá es originario de Morelia, Michoacán. Para el Mundial Sub-20, Obed es el futbolista más caro del conjunto tricolor con un costo en el mercado de €8 millones. Desde su arribo al Seattle, acumula 12 asistencias y cuatro goles.

Elías Montiel

Referente defensivo con gol y de carácter competitivo, el joven de 19 años se ha convertido en un pilar del mediocampo de Pachuca. Tiene una gran capacidad para la recuperación de balones, registrando un 60% de efectividad en los uno contra uno defensivos. Además, de que también tiene un 89% de precisión en sus pases.

Montiel debutó en el Máximo Circuito en el Apertura 2023, y desde entonces suma 4 mil 720 minutos jugados en los que ha realizado tres anotaciones y siete asistencias. En el Apertura 2025, ha tenido cinco participaciones directas en goles de los tuzos.

Hugo Camberos

Aunque el futbolista de 18 años ha tenido poca participación en los últimos partidos que ha disputado Chivas, el desequilibrio al frente es indiscutible. En el Clausura 2025, fue el tercero en su equipo en tener mayor éxito en los 1vs1 defensivos y marcó dos dianas en el torneo.

Costo de las plantillas más caras en el Mundial Sub-20

Brasil | €86.55 millones

España | €39.45 millones

México | €30.60 millones

Italia | €21.48 millones

Francia | €11.75 millones

