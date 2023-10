Guillermo Ochoa sigue siendo una figura clave en la Selección Mexicana de futbol. Jaime Lozano, el entrenador del equipo, ha destacado la calidad de Ochoa al afirmar que es el mejor portero mexicano en la actualidad. Su experiencia y habilidades han consolidado su posición como titular en el Tricolor.

A pesar de que en la Selección Mexicana hay otros porteros talentosos como Luis Malagón, Antonio Rodríguez y Julio González, Guillermo Ochoa es considerado como el guardián indiscutible del arco en los próximos encuentros del Mextour, enfrentando a equipos de la talla de Ghana y Alemania.

"Hoy es el mejor, hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, lamentablemente no ha tenido un buen arranque del equipo, pero Memo sigue jugando a un altísimo nivel, por algo está en Italia, no está en una liga menor, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar listos porque tiene que competir, el viene y no viene sabiendo o no lo demuestra, yo voy a jugar pase lo que pase, a lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso, Memo va a jugar pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por el puesto, tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a dar de lo mejor para la selección", dijo el técnico nacional.

Jaime Lozano también ha subrayado la importancia de explorar las opciones disponibles en la portería, lo que sugiere una estrategia para asegurar el futuro de la posición. Mientras Ochoa sigue siendo un referente, el entrenador está buscando formas de dar oportunidades a otros porteros talentosos en el equipo, contribuyendo al desarrollo y competencia interna.

"Tenemos que darle, tenemos que abrir los espacios a estos porteros, viven un muy buen momento también en sus clubes. La idea sería que Memo pueda llegar sano, pero tenemos que estar prevenidos, es un proceso, digamos que lo vemos a corto y mediano plazo, pero en estos tres años que nos queda de cara al Mundial tenemos que tener todas las posiciones bien cubiertas, tenemos las opciones por si nos falta alguien también muy definidas, vamos a abrir ese espacio, vamos a abrir porque se lo gana, porque se lo merece y porque tenemos que, como te repito, tener al 2, al 3, al 4, a todos listos por el caso de que se le pueda detener", siguió el "Jimmy".

