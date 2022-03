El hecho de que tengan más de 400 minutos sin conseguir un gol, hace que la voz popular critique al tridente ofensivo mexicano conformado por Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona, sin embargo el cuerpo técnico de la Selección Mexicana mantendrá la confianza en estos jugadores de cara al siguiente partido y a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“La confianza el Tata la tiene intacta, porque son jugadores que en cualquier momento aparecen y van a convertir goles, son jugadores de gran jerarquía, con un futbol altamente competitivo, no quiere decir que vayan a perder la confianza y el Tata va a seguir así, no tengo la menor duda”, dijo el auxiliar técnico del Tricolor, Jorge Theiler.

El hombre de todas las confianzas de Gerardo Martino aceptó que hoy por hoy no hay tranquilidad en el equipo nacional, y no porque exista preocupación, sino porque tienen la mente puesta en su siguiente partido de la eliminatoria, el cual será frente a El Salvador.

“Tranquilidad no, yo croe que cuando hay tranquilidad no es bueno, hay que seguir de la misma forma, no hemos conseguido el pasaje al Mundial, dimos un paso importante, pero falta un paso más, que es el pase al Mundial”, dijo.

JL