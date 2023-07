En las etapas de Gerardo “Tata” Martino y Diego Martín Cocca, argentinos los dos, el defensa central mexicano, Johan Vásquez no tuvo las oportunidades que tanto quisiera vistiendo la playera de la Selección mexicana. Incluso pasó por su mente dejar la concentración antes de la Copa Oro para intentar afinar detalles con su club en Italia.

Sin embargo, el futbolista del Genoa reconoció que él nunca quiso abandonar al Tricolor, y de paso alabó la labor de Jaime Lozano al frente de la Selección aunque sea de manera interina.

“Nunca dije que quería abandonar, pero sí habían cosas que no había pasado un buen año en Europa, son cosas que uno es consciente de eso, hoy en día el profe me ha dado la confianza en el campo, él me conoce, yo lo conozco, tengo la continuidad y ha cambiado el tema mental, todos queremos jugar, en su momento no me tocó y está bien y ahora lo estoy aprovechando”, dijo el zaguero, quien hoy por hoy es titular en el cuadro azteca.

io