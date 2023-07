No son tanto de su agrado, prefiere la materia prima nacional y aunque hoy por hoy los rumores indican que Julián Quiñones de América y Germán Berterame de Rayados de Monterrey están por lograr su naturalización y obtendrán su pasaporte mexicano, el director técnico interino de la Selección mexicana, Jaime Lozano dijo que él no los llamaría.

“Creo que al final son mexicanos porque la ley lo dicta, a mí no me gustaría entrar en estos supuestos, hoy tenemos a los 23 mejores de México. Berterame y Quiñones han tenido buenos dos años en México, hoy no están, y sin duda que si un jugador se naturaliza, debe ser mucho mejor a lo que tenemos en México, si tienen un nivel similar, voy a apostar más por el nacional, que por el naturalizado”, dio el “Jimmy” Lozano.

Julián Quiñones recién inició el trámite de naturalización, sin embargo lo hizo a invitación y petición del entonces entrenadores Diego Martín Cocca, aun y cuando el colombiano había levantado la mano para ser considerado por la selección de su país; Berterame por su parte, ya había sido convocado por Argentina, pero nunca tuvo un solo minuto en la cancha.

Por otro lado, hay naturalizados que han estado presentes en el Tricolor y salvo contadas excepciones, ninguno ha marcado una diferencia notable en el equipo mexicano. Casos como el de Rogelio Funes Mori, Guillermo Franco, Gabriel Caballero, Christian “Chaco” Giménez, Lucas Lobos o Lucas Ayala han dejado mucho qué desear. El caso de Antonio Naelson “Zinha” es diferente, él marcó una diferencia, hizo goles en Mundiales y Copas Confederaciones y dejó escuela en el Tricolor.

IO