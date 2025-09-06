Tras el empate sin goles de la Selección Mexicana frente a Japón en el Coliseo de Oakland, el mediocampista Orbelín Pineda habló con autocrítica sobre lo vivido en la cancha y destacó la importancia de enfrentarse a rivales de este nivel en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El jugador del AEK de Atenas reconoció que el partido fue tan complicado como lo habían previsto en la charla previa con Javier Aguirre. “Desde el principio sabíamos que iba a ser difícil, que Japón iba a imponer su juego. Es una selección que seguro estará peleando en el Mundial. Este tipo de encuentros nos sirven para medirnos y para darnos cuenta de los pequeños detalles que debemos mejorar partido a partido”, comentó.

Pineda resaltó el hecho de que gran parte del plantel japonés milita en Europa, lo cual eleva el nivel de competitividad. “Son jugadores que compiten en ligas europeas, sabemos su estilo, su intensidad y su disciplina. Compararnos con selecciones de esta talla es lo que necesitamos, porque en el Mundial no habrá rivales fáciles. Debemos prepararnos de la mejor manera”, subrayó.

Consciente de que el Mundial está a la vuelta de la esquina, el mediocampista insistió en que México no puede confiarse y debe seguir evolucionando en su funcionamiento colectivo. “Ahora toca ir mejorando, puliendo detalles que nos harán más fuertes. Esto se trata de trabajar, de crecer y de mantenernos en un alto nivel. Esa es la única manera de llegar bien al Mundial”, afirmó.

El Tricolor continuará su preparación el próximo martes en Nashville, donde enfrentará a Corea del Sur, otro rival asiático que llega motivado tras vencer a Estados Unidos.

SV