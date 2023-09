El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, elogió las actuaciones de César Huerta y Jordi Cortizo, quienes hicieron su debut oficial con el Tricolor en el empate 2-2 ante Australia. Lozano destacó la contribución de estos jugadores al equipo y quedó satisfecho con su desempeño en el campo.

“Tienen que venir a hacer lo que están haciendo sus clubs; el ‘Chino’ es de lo mejor que hay ahorita en la Liga y lo está demostrando, las elecciones de todos el que esté en buen momento que esté en buen nivel seguramente si viene con la ilusión la determinación que hoy entraron estos jugadores que es que fue prácticamente su debut pues seguramente seguirán teniendo llamados”, comentó en conferencia de prensa.

Jaime Lozano está aprovechando su inicio como director técnico de la Selección Mexicana para dar oportunidades a nuevos talentos y construir una base sólida para el equipo. El empate contra Australia, aunque no fue la victoria deseada, proporcionó valiosas lecciones y experiencias para el futuro del Tricolor bajo su dirección.

“Lo que nos mostró el ‘Chino’ es lo que viene haciendo en su club y ¿qué me pasó? los disfruté; creo que como todo el estadio, cada que agarra el balón son jugadores que llaman la atención, que uno tiene que dar pocas indicaciones, tiene que colocarlos un poquito, explicarles algo de la idea de juego, para dejarlos brillar, hoy les toca a ellos; me encanta me encanta la competencia que estamos generando”.

A pesar de verse en desventaja en el marcador durante el partido, Lozano también elogió la actitud y la determinación de sus jugadores para remontar y alcanzar el empate. La mentalidad de lucha y el compromiso del equipo fueron aspectos que destacó positivamente.

“Es verdad que históricamente nos ha costado el balón parado en el tiempo que tenemos y que disponemos, siempre tratamos de trabajarlo y de defenderlo mucho mejor y hoy no pudimos; y después a mí el equipo me gustó mucho, hizo lo que tenía que hacer, no era fácil abrir a Australia, no era fácil mantenerse con una mentalidad de podemos alcanzar después de haber fallado el penal”, apuntó.