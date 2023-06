Aunque el portero de la Selección mexicana, Guillermo Ochoa achaca la goleada en contra propinada por Estados Unidos en el Final Four de la Nations League se debe al cambio generacional por el que atraviesa el Tricolor, lo cierto es que hoy estuvieron presentes ocho jugadores en el campo de los que estuvieron en Qatar 2022, por lo que ese cambio sigue sin notarse.

Lo cierto es que el capitán de la Selección dio la cara al final del descalabro en Las Vegas y en una falsa “autocrítica”, señala que apenas se están acoplando al nuevo sistema de Diego Cocca, con jóvenes en la cancha.

“Es tiempo, todo requiere tiempo. A veces las circunstancias no permiten tener ese tiempo, hay gente muy joven, tú ves a los jugadores que estuvieron hoy, al técnico que recién llega, el disgusto de la afición y nosotros, que no nos gusta esto, somos los primeros que queremos darle vuelta a la situación y aceptar la realidad en la que estamos ahora, es lo principal, ser autocríticos y a partir de ahí hacer un análisis para mejorar, porque después de lo de hoy, no es fácil”, dijo el portero mexicano.

En el tema futbolístico presentado en el Allegiant Stadium, Ochoa reconoció que fueron superados y que les faltó tener tranquilidad a la hora de tener el balón.

“Dentro de lo futbolístico, creo que nos costó mucho con el balón, hacer la presión, sentirnos cómodos con el juego, nunca tuvimos una posesión larga, nos faltó en el primer tiempo tener tranquilidad en esas que ganamos en el último tercio, pero bueno, tenemos que acoplarnos lo más rápido posible a este nuevo sistema, las cosas no salieron bien el día de hoy, es una derrota que nos duele, que no es fácil de digerir y lo sentimos por la afición, nos duele a nosotros, sé lo que siente la afición, tenemos que levantarnos, dar la cara, es un nuevo proceso, con gente nueva y hay que aprender de esto”, comentó Ochoa Magaña.

