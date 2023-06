Se tocó fondo. La culpa no es de Diego Cocca, sino de los que dijeron que iban a cambiar y simplemente le dan atole con el dedo a la afición, al futbol mexicano y a la opinión pública. Y si la Selección mexicana de futbol cayó goleada, humillada y vapuleada 3-0 a manos de Estados Unidos en el Final Four en Las Vegas, no es nada nuevo, fue un resultado engañoso, pudo ser peor.

Los goles de Christian Pulisic a los minutos 33 y 46’ y de Ricardo Pepi al 77’ fueron solamente la parte ínfima de este descalabro. Una actuación ridícula por parte de los jugadores mexicanos, que no han demostrado el nivel que se requiere para ser un seleccionado nacional. El nivel que presumen Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Uriel Antuna, Edson Álvarez o Henry Martín también es ridículo.

Errores infantiles, errores de jugadores que no pueden jactarse de representar a un país, de portar la playera tricolor, errores que son de jugadores poco comprometidos con un proceso, jugadores que lucen irresponsables a la hora de defender y carentes de calidad al momento de atacar.

Un partido con acciones ridículas en donde jugadores como el “Cachorro” Montes y Gerardo Arteaga se fueron expulsados por perder la cabeza y también del árbitro Iván Bartón de El Salvador por expulsar a Sergiño Dest y Weston McKennie al perder el control del encuentro.

Pero si en la cancha, los jugadores fueron ridículos, eso no se queda ahí, a nivel directivo es igual. Se prometió que habría cambios de fondo, se hizo el teatro al cambiar de presidentes de la Federación, incluso pusieron a dos figuras ahí en las personas de Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega y quitaron a Yon de Luisa, en una acción de “pan con lo mismo”.

Pero Diego Cocca también tiene su grado de responsabilidad y es alto, y es que llamar y colocar en la cancha a jugadores que estuvieron presentes en uno de los máximos fracasos de la Selección en su historia moderna, como lo son Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Uriel Antuna y Henry Martín estuvieron en Qatar 2022 en el terreno de juego ante Arabia Saudita.

Y finalmente, en el ridículo del día, entra la afición con el grito homofóbico al momento del despeje del portero Matthew Turner, a lo que el silbante decidió detener el partido unos minutos, aunque la acción se repitió en por lo menos tres ocasiones más.

México se va eliminado y humillado y no le quedará nada más que buscar el tercer lugar en la Nations League el próximo domingo ante Panamá, que cayó ante Canadá en la otra Semifinal.