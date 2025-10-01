Gilberto Mora se llena de elogios por parte de la prensa española

Después de su destacada actuación en el juego ante España en la Copa del Mundo Sub-20, el futbolista de Tijuana, Gilberto Mora, sigue llevándose los reflectores en la justa mundialista, tras convertirse en el villano del combinado nacional español.

El juvenil de 16 años acaparó las miradas en el juego de esta tarde en Chile, después de convertir un doblete para arrebatarle la victoria a España, con un gol en la parte final del partido.

Mora no solo destacó con sus anotaciones ante la “Furia Roja”, ya que, en apenas dos encuentros disputados en el certamen, ha llamado la atención de la prensa internacional por el fútbol mostrado con apenas 16 años de edad.

Con el empate con sabor a victoria que consiguió México esta tarde en territorio andino, Gilberto Mora se convirtió, para la prensa española, en la figura a seguir en el campeonato Sub-20.

El diario AS calificó a Mora como la revelación de México: "La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo", se lee en la crónica del partido.

De igual manera, Mundo Deportivo apodó al juvenil mexicano como el “Niño Maravilla”: "Un doblete de Gilberto Mora, un niño maravilla de tan solo 16 años, heló a España, que acariciaba una victoria muy trabajada y la puso en una situación muy complicada", mencionaron en la crónica.

Finalmente, Estadio Deportivo colocó el nombre del futbolista de Xolos en lo más alto: "Gilberto Mora frustra la remontada de España. Luego, empataría con un golazo que inició la remontada frustrada por la estrella del Club Tijuana. Todos descontentos y al borde de la eliminación, lo que les haría volver antes a casa", se lee en la nota.

SV