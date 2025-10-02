Los Dodgers de Los Ángeles vencieron este miércoles 8-4 a los Rojos de Cincinnati y superaron la ronda de comodín de los playoffs de Grandes Ligas.

Los Dodgers fueron los primeros en superar la ronda con dos triunfos en casa ante Cincinnati.

A partir del sábado, los vigentes campeones protagonizarán una explosiva serie divisional de la Liga Nacional frente a los Filis de Filadelfia, otro candidato al título.

Para finiquitar a los Rojos, los Dodgers se apoyaron en una formidable apertura de Yoshinobu Yamamoto.

El lanzador japonés contuvo a Cincinnati a lo largo de seis entradas en las que ponchó a ocho rivales y permitió cuatro hits en 113 lanzamientos, la cifra más alta de su carrera.

El dominio de Yamamoto recompuso a los Dodgers tras un error de Teóscar Hernández en la primera entrada.

Con Yamamoto imponiendo ya su ley, los locales voltearon la pizarra con hits de Betts, el puertorriqueño Kiké Hernández y el venezolano Miguel Rojas.

Con los locales en ventaja 3-2, el japonés volvió a sacar a los Dodgers de un monumental apuro en la parte alta de la sexta entrada.

Los Rojos llenaron las bases sin outs pero Yamamoto se mantuvo firme, ponchó a la joya dominicana Elly De la Cruz y salió del lío sin ceder carreras.

Los campeones le hicieron pagar la concesión a Cincinnati con cuatro anotaciones en ese mismo sexto inning, comenzando por un imparable de Shohei Ohtani que empujó la carrera de Kiké Hernández. Betts conectó otro de sus cuatro hits para impulsar a Ben Rortvedt y Teóscar Hernández se sacó la espina de su error con un doble que remolcó dos carreras.

AFP

Jazz Chisholm Jr. anota una carrera ante los Medias Rojas de Boston. AP/F. Franklin

En la octava llega la salvación para Nueva York

Jazz Chisholm Jr. fue una gacela desde la primera base y se deslizó de cabeza en el plato tras un sencillo remolcador de Austin Wells con dos outs en el octavo inning, para que los Yankees de Nueva York se mantuvieran con vida en los playoffs al derrotar 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

Los vigentes subcampeones de la Serie Mundial evitaron casi en el último momento una dolorosa eliminación frente a sus archirrivales de Boston.

El Yankee Stadium albergará el tercer y último choque entre estos dos rivales históricos.

AP

Manny Machado pegó jonrón para emparejar la serie contra Chicago. AP/E. Hooley

San Diego alarga la serie ante Chicago

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller dominó nuevamente y los Padres de San Diego vencieron 3-0 a los Cachorros de Chicago, llevando su Serie de Comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Los Padres, con experiencia en playoffs, buscan repetir lo logrado en 2020, cuando perdieron el primer juego en la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. El dominicano Machado también bateó un cuadrangular en el segundo juego de esa serie.

El final de la serie al mejor de tres regresa hoy al Wrigley Field.

AP

Bo Naylor corre las bases tras pegar jonrón. AFP/N. Cammett

Cleveland obliga al tercer juego

Brayan Rocchio y Bo Naylor sacudieron jonrones durante un racimo de cinco carreras en el octavo inning y los Guardianes de Cleveland igualaron su Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit al llevarse la victoria 6-1 en el segundo juego.

En el tercer juego, el derecho de los Tigres Jack Flaherty (8-15, 4.64 de efectividad) hará su octava apertura de postemporada. Por Cleveland, el derecho Slade Cecconi (7-7, 4.30) tendrá su primera apertura en Playoffs.

El ganador de hoy se enfrentará a los Marineros de Seattle en la Serie Divisional.

AP

