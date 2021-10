Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que Javier Hernández está fuera de las convocatorias de las Selección Mexicana, debido a que pensó en el bien individual, en vez del grupal, o sea, simplemente ya no es bien visto, pero aclaró que la decisión de no llamarlo es únicamente de Gerardo Martino, al que apoya en todos los sentidos, junto al director general deportivo, Gerardo Torrado.

El "Tata" tampoco entró en detalles de la exclusión del "Chicharito", pero agradeció el apoyo de De Luisa.

"Nosotros conformamos un grupo de trabajo donde cada uno tiene su jerarquía y estamos contentos de trabajar los unos con los otros... El respeto en todo esto está más que claro. Las decisiones que competen al presidente, son del presidente; las decisiones del director deportivo, son del director deportivo y las del técnico, son del técnico... Por eso trabajamos tan bien todos juntos".

Y remató, sin decir el nombre de Hernández: "En este caso, es mi decisión...".

MUNDIAL CADA DOS AÑOS

Sobre la posibilidad de jugar la Copa del Mundo cada dos años, indicó que no es momento de opinar, no a fondo, aunque dejó entrever que la decisión final no vendrá de los futbolistas o técnicos, sino de los directivos.

"No tengo una opinión formal a este tipo de situaciones. Es algo fresco, inicial, le falta mayor argumentación. Se necesita tiempo y sobre todo hay personas que se especializan en estos casos, en la parte dirigencial. Me parece bien la consulta a los protagonistas, futbolistas y entrenadores, pero hay otra parte que no tiene que ver con la parte futbolística, que tiene que ver con la decisión final".

