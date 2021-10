Uno de los futbolistas con mayor regularidad en el futbol europeo es Gerardo Arteaga con el equipo del Genk en la Jupiler League de Bélgica, y a pesar de esto, dejó de ser considerado por Gerardo Martino en las convocatorias de la Selección Mexicana.

El futbolista manifestó que desde que pidió no estar en la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nadie de la Selección se le ha acercado para una posible convocatoria.

"Desde antes de viajar a los Juegos Olímpicos. Desde que hablé que no iba, no he hablado con nadie", comentó en entrevista para Fox Sports.

"Tal vez en estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al 100%. No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie, no sé que hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, Liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba", comento el lateral mexicano.

JL