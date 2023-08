Luego de que lo ratificaran como el técnico de la Selección Mexicana con miras al Mundial de 2026, Jaime Lozano se dijo orgulloso por tener esta oportunidad al mando del equipo nacional.

Fue ayer por la noche cuando los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunciaron la decisión, pero hasta hoy por la mañana cuando se dio a conocer la postura del "Jimmy".

"Es un privilegio, qué te voy a decir, el privilegio es mío de poder estar aquí en la selección nuevamente. Me ha tocado estar como jugador, me ha tocado estar como director técnico, ahora ratificándome y me siento muy contento, muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como esta, trabajando muy fuerte para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el que se me asigne".

"Para mí las oportunidades hay que tomarlas y hay que aprovecharla sobre todo, entonces es un orgullo poder estar en este proceso mundialista que sin duda alguna es especial porque finalizará en casa y lo que todos esperamos es ver nuevamente una selección nacional que haga sentir orgullosa a toda la gente de México y que no importe la cancha en donde se pare, siempre sea un equipo protagonista y que salga a ganar", comentó.

Luego de que ganara la Copa Oro 2023 Jaime Lozano se convirtió en la primera opción para el banquillo de la Selección Mexicana, esto a pesar de que en el horizonte aparecieron nombres de estrategas de renombre internacional.

Días atrás incluso se había manejado la posibilidad de que el "Jimmy" fuera evaluado tras la Copa América de 2024, pero todo apunta a que la FMF piensa en Lozano para culminar el proceso mundialista.

OF