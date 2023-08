¡“Jimmy” no se va, no se va, no se va!, gritaban y cantaban los jugadores con el trofeo de la Copa Oro en la mano y con la medalla en el pecho de manera orgullosa, y les dieron gusto, Jaime Lozano no es más el interino, ahora es oficialmente el director técnico de la Selección mexicana de futbol de cara a la Copa del Mundo del 2026; así lo dio a conocer Ivar Sisinega, presidente ejecutivo de la FMF en un video publicado en redes sociales.

“Me da mucho gusto comunicarles de manera oficial, y sé que esto no será ninguna sorpresa para la mayoría de ustedes, que hemos escogido a Jaime Lozano para encabezar el proyecto de la Selección Nacional Mayor rumbo a la Copa del Mundo 2026”, informó el directivo mexicano.

Entre las razones por las cuales eligieron al “Jimmy” Lozano, quien de paso ya trabaja en preparar la Fecha FIFA siguiente, Sisniega señaló que “en primera instancia buscamos un técnico capaz, profesional y con gran sentido de responsabilidad que esté totalmente comprometido con la tarea de llevar a nuestra Selección al máximo nivel, que haya tenido resultados destacados en torneos de corta duración y de alta exigencia. Para ello se requiere un técnico capaz de trabajar muchas horas al día con su equipo y con una gran carga de presión en estos periodos cortos, estamos en un cambio generacional y la base del equipo con el que iniciamos el proceso hacia la Copa del Mundo 2026 son jugadores jóvenes”.

Y es que basta con recordar que Lozano llegó al Tricolor como bombero luego del desastre que dejaron Gerardo Martino y Diego Cocca y que de paso se logró obtener el título de la Copa Oro 2023, venciendo a Panamá en la Final.

Por otro lado, el presidente de la Femexfut ratificó a Duilio Davino como director de Selecciones mayores, siendo el encargado del enlace entre la directiva, cuerpo técnico y jugadores.

En una de sus primeras decisiones como directivo ratificado, Davino señaló que “a partir de hoy, las selecciones nacionales mayor y Sub-23 coexistirán en el mismo proyecto, queremos lograr que la selección mexicana tenga un abanico amplio de jugadores, estamos homologando para pensar en desarrollar jugadores bajo una misma metodología”, explicó el ex directivo de Rayados de Monterrey.

Confirman el Consejo de Expertos

Ivar Sisniega dio a conocer algunos integrantes del Consejo de Expertos que asesorará a las selecciones nacionales. En el mismo se encuentra Javier Aguirre, Fernando Hierro, Ricardo Antonio La Volpe, Rafael Márquez, Carles Puyol y Bernardo Cueva (Inteligencia Deportiva), quien triunfa en la Premier League de Inglaterra.

“Comunico que hemos iniciado las reuniones con el consejo de expertos, para nosotros es muy importante poder intercambiar opiniones con ex técnicos de la Selección mexicana, con jugadores que han sido figuras de nuestro futbol, con especialistas que nos pueden aportar sus conocimientos y contactos al más alto nivel”, comentó Ivar Sisniega.

IO