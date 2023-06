Después de su fatídica aventura por Nevada, en donde disputaron el Final Four de la Concacaf Nations League culminando en el tercer lugar, siendo humillados por Estados Unidos y abandonados por la afición en Las Vegas, la Selección Mexicana de futbol ya se encuentra en Houston, Texas, en donde enfrentará a Honduras el próximo domingo, dentro de la Copa Oro 2023.

Por la tarde de este lunes, el grupo de 22 jugadores, ya sin Alexis Vega, viajó a la tierra de la NASA, y lo hicieron sin una cabeza, ya que Diego Cocca ya había sido destituido como director técnico del Tricolor. El grupo rompió filas y será hasta este miércoles por la noche, cuando se presenten al hotel de concentración y se reúnan con Jaime Lozano, quien fungirá como director técnico interino en este certamen de la Concacaf a nivel de selecciones nacionales.

Por otro lado, el mismo Diego Cocca, ya en la CDMX causó tumultos en el Aeropuerto capitalino, en donde solo atinó a decir que "No me tienen que preguntar a mí, yo hice todo lo que pude y no me dejaron seguir, así que hablen con la gente que tienen que hablar". Cocca no viajó solo a territorio mexicano, lo hizo con el nuevo presidente de la FMF, Ivar Sisniega y con el secretario general del organismo, Íñigo Riestra.

MF