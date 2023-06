El papelón que realizó la Selección Mexicana ante Estados Unidos tiene al Tri con la obligación de evitar un nuevo ridículo hoy en el duelo por el tercer lugar de la Nations League de la Concacaf.

En esta ocasión será Panamá el sinodal de Diego Cocca y sus pupilos, esto en un duelo que arrancará en punto de las 16:00 horas en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

A este compromiso el cuadro mexicano arribará luego de que cayera contra el conjunto de las barras y las estrellas por un categórico 3-0, mismo que significó el primer gran fracaso del Tri durante la gestión de Cocca como el estratega de este equipo.

En ese duelo, debido a la impotencia del conjunto tricolor, jugadores como César “Cachorro” Montes y Gerardo Arteaga se fueron expulsados, y es por esto que no podrán ver minutos en el juego de esta tarde ante el conjunto canalero.

Por su parte, Panamá llegará a este juego luego de que cayera contra Canadá en las semifinales por 2-0, resultado que fue posible gracias a los tantos de Jonathan David y de la superestrella Alphonso Davies.

Al igual que México, para este duelo Panamá también tendrá jugadores inhabilitados, pues Eric Davis vio la tarjeta roja en la recta final del encuentro contra los canadienses y esto le impedirá tener minutos en el duelo por el tercer lugar.

Luego de este juego, ya a las 18:30 horas, las emociones se retomarán con el juego final entre Estados Unidos y Canadá, que definirá al campeón de la Nations League en su edición 2023.

HOY EN TV

México vs. Panamá

16:00 horas / Televisa 5 y Azteca 7

Alineaciones probables México Panamá Portero 13. Guillermo Ochoa Defensas 19. Jorge Sánchez 15. Israel Reyes 5. Johan Vázquez 22. Víctor Guzmán 23. Jesús Gallardo Medios 18. Luis Chávez 17. Orbelín Pineda 4. Edson Álvarez Delanteros 16. Sebastián Córdova 11. Santiago Giménez DT. Diego Cocca Portero 22. Orlando Mosquera Defensas 2. César Blackman 3. Harold Cummings 4. Fidel Escobar 23. Michael Murillo Medios 8. Adalberto Carrasquilla 10. Edgar Bárcenas 16. Andrés Andrade 20. Aníbal Godoy Delanteros 18. Cecilio Waterman 11. Ismael Díaz DT: Thomas Christiansen

Cocca carga con la culpa

A pesar de todo lo que ha tenido que vivir en apenas cuatro meses en el cargo, Diego Cocca dice que está feliz, “y orgulloso de ser el técnico de México”.

Valora su puesto, porque “ha sido difícil llegar aquí". Y acepta sin miramientos: “La silla que ocupo es para criticar, la culpa de todo es mía”.

Lo vio de lejos en otros procesos. “Reitero, soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el “Tata” (Gerardo Martino), con Juan Carlos Osorio y he evidenciado las críticas que a veces no eran ciertas ni justas. Cuando entendemos las cosas como son, podemos resolverlas, como lo hecho contra Estados Unidos, y en el corto plazo seguro que vendrá la revancha”.

No quiere hacerse el mártir, porque no es algo totalmente nuevo lo que ha tenido que soportar en este corto tiempo. “Lo he pasado en clubes, pero lo que me mueve es que, si en clubes pudimos cambiar y mover a unos cuantos, si hago feliz a 140 millones de habitantes será fantástico”.

Reiteró, la “mea culpa” es difícil de quitársela de encima: “Desde el día que me senté en la silla, acepto las buenas y las malas. La culpa es mía, pero eso no lo puedo manejar, lo que viene de fuera no lo puedo controlar”.

Y es que, de los malos ratos, de los fracasos, se aprende más. “A veces se crece más en una derrota que en un triunfo. Ojalá que eso (caer ante Estados Unidos) deje enseñanzas, se pueda crecer y de esa manera la gente encargada nos podrá tener un poco más de paciencia”.

SUN

Diego Cocca dijo que sus jugadores no quieren dejar la concentración. IMAGO7/E. Espinosa

Sí hubo quejas de futbolistas

Diego Cocca aceptó que los jugadores de la Selección Mexicana hablaron con él y que le han manifestado sus inconformidades.

Pero negó tajantemente que alguien quiera dejar la concentración del cuadro nacional de cara a la Copa Oro.

Después del juego ante Estados Unidos, entre el enojo, la tristeza y la depresión, se suscitaron rumores sobre que algunos jugadores querían dejar al equipo tirado.

Cuando se le preguntó directamente, el técnico no quiso adentrarse en el tema basado en dichos: “¿Qué nombres hay? ¿Qué futbolistas lo dijeron?", preguntó en tono molesto pero sin levantar la voz.

Lo que no pudo negar el técnico es que los jugadores hablaron con él para expresarle sus inconformidades por las concentraciones, los entrenamientos y hasta por qué algunos no juegan.

“Me han dicho en la cara que la logística no es de su agrado, que no les gustó, y eso es bueno”.

Otra queja fue sobre la cancha de entrenamiento “Que sí está muy lejos, pero es que la cancha que nos había ofrecido (por parte de la Concacaf), no nos gustaba, y para nosotros los entrenamientos son muy importantes”. Y sobre lo que no han jugado: “Pues ahora tendrán cancha, porque trataremos de rolar al equipo”.

SUN