Con la finalidad de observar jugadores de cara a la Copa del Mundo, pero sobre todo para ganar en confianza y obtener sus primeros tres puntos, la Selección Mexicana de futbol inicia su participación en la Concacaf Nations League 2022, en donde se medirá esta noche, a las 21:00 horas a la Selección de Surinam en el estadio TSM de Torreón.

El director técnico del Tricolor, Gerardo “Tata” Martino tiene prácticamente definida la base de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y estos dos partidos, el de Surinam y frente a Jamaica la próxima semana, servirán para afinar detalles en la convocatoria final para la justa del próximo mes de noviembre.

Es por eso que jugadores como Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Julio Domínguez, Kevin Álvarez, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Marcelo Flores, Sebastián Córdova, tendrán en esta serie de encuentros, su última oportunidad para llenarle el ojo al timonel argentino si es que quieren subirse al barco Tricolor y asistir al Mundial.

Por otro lado, Gerardo Martino mencionó en conferencia de prensa, que medirse a la Selección de Surinam no será sencillo, ya que es un rival “que intenta siempre desde abajo, que sale jugando corto desde el arquero, que es muy participativo. Prioriza el juego que la recuperación y la presión y a ese equipo vamos a enfrentar”, indicó el “Tata” sobre el cuadro sudamericano, pero que juega en la Concacaf.

Por otro lado, el timonel vio con agrado el hecho de que México visite otro estadio que no sea el Azteca en territorio mexicano, tal y como lo hará esta noche cuando sean locales en la ciudad de Torreón.

“Yo soy muy hincha de que la selección juegue por todo el país, a mí me agrada esta situación, así lo pensaba mientras estaba en Argentina, me parecía interesante que una selección tuviera posibilidad de ser vista por todo el país. Ahora estamos en una cancha impecable y espero que la gente nos acompañe. No hicimos ninguna evaluación en condiciones climáticas y no estamos aquí por el tema del clima similar al que habrá en el Mundial”, platicó el “Tata”.

HOY EN TV

México vs. Surinam

21:00 horas / Azteca 7

Alineaciones probables México Surinam Portero

1.Carl os Acevedo Defensas 2. Kevin Álvarez

3. Julio Domínguez

27. Jesús Angulo

23. Jesús Gallardo Medios 7. Orbelín Pineda

20. Fernando Beltrán

10. Sebastián Córdova Delanteros 11. Uriel Antuna

15. Diego Laínez

9. Henry Martin DT. Gerardo Martino Portero

1.Warner Hahn Defensas 18. Kevin Leerdam

12. Leo Abena

19. Shaquille Pinas

5. Ridgeciano Haps Medios 15. Ryan Donk

4. Dion Malone

14. Yanic Wildshut

7. Marc Jozefzoon Delanteros 21. Diego Biseswar

11. Leandro Kappel DT. Steve Menzo

