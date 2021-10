Urge ganar. Después del empate ante Canadá, para la Selección Nacional Mexicana el único buen resultado ante Honduras, es sumar de a tres, porque ya fue alcanzado en la tabla de competencia del octagonal y su honor futbolístico quedó mancillado.

"Honduras va a buscar los partidos. Es una selección que busca salir jugar de igual a igual. En aquel cero a cero en Atlanta y en la Copa Oro donde ganamos, manifesté las complejidades que nos provocó. Será muy duro, como lo fue contra Canadá", dijo Gerardo Martino.

Sabe que la imagen con la que llega la Selección Mexicana, no es la mejor, no causa temor, no causa mucho respeto.

"Hubiéramos preferidos parar las zozobras y ganar el partido. En el primer tiempo (contra Canadá) pudimos perder el juego y hasta podríamos decir que fue bueno jugar este tipo de partidos, pero encontrando las soluciones". Pero, reitera, "no fue exclusivo de jugar en el Azteca y contra Canadá. Contra Japón, Irlanda, Paraguay, Chile, las finales contra Estados Unidos, no jugamos en el Azteca, y siempre estuvimos a las alturas de las circunstancias. Con Canadá no lo resolvimos, fue un llamado de atención y lo debemos de resolver".

Los mensajes negativos que pueda dar el equipo "son contraproducentes. Debemos de buscar que el mensaje que se manda al rival sea de mayor complejidad, que no los aliente al juego de igual a igual".

Espera a un Honduras, "que vaya a proponer el juego. Nunca preparamos un partido para cederle la iniciativa al rival. Mañana intentaremos por todos los medios, proponer el juego y el rumbo del juego. Hay un rival que juega, que tiene sus fortalezas, nosotros debemos de preponderar las nuestras".

JL