Al término del juego ante Canadá, Hirving "Chucky" Lozano, delantero de la Selección Mexicana, dijo: "Después del gol nos echamos para atrás y no sé por qué pasó, hay que corregir esos errores".

¿Por qué dijo esto el 'Chucky'? ¿Hay falta de comunicación con la banca?

Gerardo "Tata" Martino, técnico nacional, contestó al respecto: "Lo dijo porque fue lo que sucedió. Cuando un equipo intenta presionar al rival y supera las líneas, terminamos jugando así. Al cabo de tres años, nunca ha sido la característica de nuestro equipo tirarnos para atrás, no hay un argumento de que fue estrategia del equipo. Fueron problemas nuestros más las actitudes del rival".

El "Tata" acepta que el equipo falló en muchos pasajes del juego contra los canadienses. Se buscan pretextos, se buscan salvoconductos. Uno de ellos es señalar al Estadio Azteca como una fortaleza vencida para el Tricolor. "Tampoco me consta que haya dejado de ser una fortaleza. El otro día jugamos un partido muy de igual a igual, Canadá nos superó, después nosotros en el segundo tiempo, pero no encontramos la mejor versión futbolística". Y reiteró: "No tengo constancia de que dejamos de ser fuertes de local".

Ante este golpe... ¿qué hay que mejorar ante Honduras?

"Elaborar mejor juego. El otro día no lo hicimos y presionar mucho mejor. Después del gol nuestro retrocedimos y muy cerca del área en nuestro propio campo. Eso hay que mejorar, es preponderante. Por ahí va y tratamos de hacerlo mucho más en imágenes que en el campo". Pero eso no quiere decir, que cambiará su parado, su formación, la esencia base del equipo. "Cambiar radicalmente una forma de jugar después de casi tres años de hacerlo, pues hay que estar muy seguro de poder hacerlo y estar seguro de tener controlado el juego en el lugar de gestación".

¿Jugar con dos delanteros centros: Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, es opción?

"Puede ser que esto suceda en determinado momento, no lo veo tan posible de iniciar un juego de esta manera, sólo que estemos muy seguro de enfrentarlo así". Así que sólo se verá una selección diferente: "Sí el cambio viene de nosotros y se refleja en el terreno de juego".

