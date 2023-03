Vio su partido, vivió una realidad alterna a toda la afición mexicana que se dedicó a abuchear, que vio cómo algunos seleccionados no están en su nivel y que la Selección sigue sin poder jugar bien. Diego Martín Cocca, técnico nacional aceptó que no se va contento con el resultado, pero sí con el equipo, con el accionar y con el compromiso de los jugadores.

“No me voy contento con el resultado, pero el equipo me mostró compromiso, juego, situaciones de gol, por derecha, por izquierda, tiros en el travesaño, hubo 18 situaciones, hay que analizar fríamente, la actitud del equipo me gustó, este es el camino para seguir mejorando”, dijo el timonel argentino.

Y Cocca siguió una vez finalizando el encuentro en donde México empató 2-2 con Jamaica: “Hay que mejorar muchas cosas, si hubiéramos tenido efectividad, metíamos seis goles, pero la generación de juego, el protagonismo, tener la pelota por algo, eso es lo bueno, pero hay que seguir trabajando”.

Sobre los abucheos de la afición a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Diego Laínez y Raúl Jiménez, el técnico Diego Cocca expresó: “La gente tiene derecho a decir lo que quiera, nosotros como seleccionados queremos estar unidos, tener las cosas claras, entregarnos al máximo para que la selección esté en el mejor lugar, ojalá que la gente esté presente y nos acompañe”.

IO